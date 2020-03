Manifestação em Alvalade para pedir a demissão de Frederico Varandas

Várias centenas de adeptos do Sporting voltaram a manifestar-se este domingo no Estádio José Alvalade, horas antes do início do jogo com o Desportivo das Aves, para pedir a demissão do presidente Frederico Varandas.

Esta não é a primeira vez que se realiza uma manifestação antes de um jogo em casa da equipa de futebol, pois já tinha acontecido a 9 de fevereiro, quando os leões receberam o Portimonense.

Uma ação que obrigou, novamente, a que a Policia de Segurança Pública montasse um apertado sistema de segurança junto ao Pavilhão Multiusos de Alvalade. No entanto não se registaram quaisquer incidentes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este movimento surge no dia em que Rúben Amorim se estreia como treinador principal do Sporting, substituindo Jorge Silas. Aliás, o ex-técnico do Sp. Braga tornou-se no mais caro de sempre do futebol nacional, pois os leões pagaram 10 milhões de euros aos minhotos, uma decisão também contestada pelos adeptos concentrados em Alvalade.