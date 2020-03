Manchester United e Basileia com um pé nos quartos de final

Manchester United e Basileia deram esta quinta-feira um passo de gigante rumo aos quartos de final da Liga Europa de futebol, ao venceram o Lask Linz e o Eintracht Frankfurt, respetivamente, em jogos da primeira mão.

Na Raiffeisen Arena, sem adeptos devido à pandemia Covid-19, os red devils tiveram uma missão fácil na Áustria e alcançaram resultado expressivo (5-0), apesar da vantagem tangencial ao intervalo (1-0), face ao tento do nigeriano Ighalo (28'), assistido pelo internacional português Bruno Fernandes.

No segundo tempo, o galês Daniel James (58'), o espanhol Juan Mata (82') e os suplentes utilizados, o inglês Greenwood (90'+2') e o brasileiro Andres Pereira, que tinha entrado para o lugar do médio luso, deixaram os ingleses praticamente apurados para os quartos.

Com os portugueses André Silva, a titular, e Gonçalo Paciência, desde o minuto 46, o Eintracht Frankfurt complicou a vida na competição, ao sofrer uma pesada derrota (3-0) em casa, que também não teve adeptos nas bancadas.

Samuele Campo inaugurou o marcador (27'), assistindo depois Kevin Bua para dilatar a vantagem (73'), antes de Fabian Frei fechar um resultado importante para a segunda mão, que vai disputar-se igualmente na Commerzbank Arena, na Alemanha, perante a pandemia do novo coronavírus.

Em Istambul, os anfitriões do Basaksehir, que contaram com o apoio do público, apenas conseguiram vencer (1-0) os dinamarqueses do Copenhaga, com um golo marcado já em cima do apito final,

O bósnio Edin Visca (88'), de grande penalidade, deu a vitória ao carrasco do Sporting nos 16 avos da prova.

Os encontros da segunda mão estão agendados para o dia 19 de março, mas a UEFA está a ponderar suspender a competição, bem como a Liga dos Campeões, devido à pandemia do coronavírus.