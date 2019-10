Man. United rouba primeiros pontos ao Liverpool mas não ganha há seis jogos

Manchester United e Liverpool empataram este domingo a um golo em Old Trafford, em partida da 9.ª jornada da liga inglesa.

Rashford abriu o ativo para os homens da casa aos 36 minutos, em lance que necessitou de ser validado para o VAR, mas o recém-entrado Lallana restabeleceu a igualdade já na reta final (85').

Os red devils somaram o sexto jogo consecutivo sem vencer em todas as competições, depois das derrotas com West Ham e Newcastle e empates com Rochdale, Arsenal e AZ Alkmaar. Já a equipa de Jurgen Klopp perdeu pontos pela primeira vez no campeonato, depois de vitórias nas oito primeiras jornadas, e falhou o objetivo de igualar o recorde do Manchester City, que entre agosto e dezembro de 2017 somou 17 vitórias consecutivas na Premier League.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Embora tenha vindo a recuperar fulgor nos últimos anos, o Liverpool já não vence em Old Trafford desde 16 de março de 2014, quando o treinador ainda era Brendan Rodgers e estavam no plantel nomes como Steven Gerrard, Luis Suárez, Raheem Sterling ou Philippe Coutinho. Daí para cá, três empates e três derrotas.

Com este resultado, o emblema de Anfield mantém-se na liderança mas permite a aproximação do Manchester City, que está a cinco pontos. O Manchester United caiu para o 13.º lugar, com 10 pontos, apenas dois acima da zona de despromoção.