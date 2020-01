Mais uma vitória luso-francesa. Peterhansel e Paulo Fiúza vencem nona etapa

O francês Stéphane Peterhansel, navegado pelo português Paulo Fiúza (Mini), venceu esta terça-feira a nona de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno em carros. A vitória permitiu à dupla luso-francesa aproximar-se da liderança a três etapas do fim.

Peterhansel e Fiúza gastaram 3:08.31 horas para cumprirem os 410 quilómetros da especial cronometrada entre Wadi Al Dawasir a Haradh, na Arábia Saudita, deixando o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) em segundo, a apenas 15 segundos.

O árabe Yazir Seaidan (Mini) fechou os lugares do pódio, a 4.48 minutos do vencedor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O espanhol Carlos Sainz (Mini), que se perdeu a meio da especial, cedeu 6.31 minutos a Peterhansel, mas aguentou a liderança da competição dos automóveis. Tem agora 24 segundos de vantagem sobre Al-Attiyah e 6.38 sobre a dupla luso-francesa.

Esta quarta-feira disputa-se a 10.ª de 12 etapas da prova que este ano trocou a América do Sul pela Arábia Saudita, com uma ligação entre Haradh e Shubaytah, com uma distância total de 608 quilómetros, 534 deles cronometrados.

Esta será a primeira parte de uma etapa maratona, em que os pilotos só poderão receber assistência de outros competidores, tendo ainda 30 quilómetros de dunas na parte final do percurso.

Motos regressam após etapa de luto por Paulo Gonçalves

O chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) venceu nas motas no Rali Dakar de Todo-o-terreno, a primeira etapa após a morte de Paulo Gonçalves, e recuperou quase quatro minutos ao líder.

Quintanilla demorou 3:30.33 horas para cumprir os 410 quilómetros da especial cronometrada, de um total de 476 que compunham a etapa que ligou Wadi Al Dawasir a Haradh, na Arábia Saudita.

Em segundo lugar, terminou o norte-americano Toby Price (KTM), a 1.54 minutos do chileno, e o espanhol Joan Barreda (Honda) foi o terceiro classificado, a 2.42 minutos, apesar de uma pequena queda, sem consequências físicas.

Na classificação geral, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que foi quarto classificado na etapa desta terça-feira, mantém a liderança, agora com 20.53 minutos de vantagem sobre Quintanilla, depois de hoje ceder 3.55.

Toby Price subiu aos lugares do pódio e já é terceiro, a 26.43 do líder.

Esta quarta-feira disputa-se a 10.ª de 12 etapas da prova, que este ano trocou a América do Sul pela Arábia Saudita, com uma ligação entre Haradh e Shubaytah, com uma distância total de 608 quilómetros, 534 deles cronometrados.

Esta será a primeira parte de uma etapa maratona, em que os pilotos só poderão receber assistência de outros competidores, tendo ainda 30 quilómetros de dunas na parte final do percurso.