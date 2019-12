Mais uma vitória e um recorde. Mesmo campeão, Jesus não dá tréguas

O Flamengo esteve nos últimos dias em festa, mas nem assim a equipa de Jorge Jesus baixou a guarda. E neste domingo deu mais uma lição e uma prova da qualidade do plantel, ao vencer por 3-1 na deslocação ao campo do Palmeiras, terceiro classificado, numa partida em que por razões de segurança os rubro-negros não tiveram o apoio dos adeptos nas bancadas.

O Flamengo colocou-se em vantagem logo aos quatro minutos, com um golo do uruguaio De Arrascaeta de pé esquerdo, após assistência de Gabigol, que só foi validado após consulta do VAR. Um golo que permitiu bater mais um recorde, com o clube carioca a atingir os 78 golos no campeonato brasileiro e tornando-se na equipa mais concretizadora desde que o Brasileirão passou a ter 20 equipas, em 2006. A anterior marca pertencia ao Cruzeiro.

Mesmo em cima do intervalo, o Flamengo aumentou a vantagem, num lance em que os papéis se inverteram, e foi De Arrascaeta a assistir para Gabigol marcar. Logo a abrir a segunda parte, Gabriel Barbosa, o suspeito do costume, voltou a balançar as redes, marcando o terceiro da sua equipa. O Palmeiras acordou nos minutos finais e ainda reduziu para 1-3, por Matheus Fernandes, aos 82'.

A equipa de Jesus já tinha batido na quarta-feira o recorde de pontos do Brasileirão desde que o campeonato tem 20 equipas, ao atingir os 84 pontos e a superar a marca que estava na posse do Corinthians. Com este triunfo o Flamengo chegou aos 87 pontos, mais 19 do que Santos e Palmeiras.

Antes do jogo, Mano Menezes, treinador do Palmeiras, teve um gesto de fair play e deslocou-se ao balneário do Flamengo para felicitar Jorge Jesus pela conquista da Libertadores e do campeonato brasileiro.

O treinador do Palmeiras só não contava com a derrota e no final do jogo foi demitido do cargo. Mano Menezes foi o sexto treinador de uma equipa brasileira a deixar o cargo depois de uma derrota com o Flamngo, depois de Scolari, Fábio Carille, Alberto valentin, Claudinei Oliveira e Adilson Batista.

A partida foi marcada pelo facto de não ter contado nas bancadas com adeptos do Flamengo, por decisão da Confederação Brasileira de Futebol, mas sobretudo do Ministério Público do Estado de São Paulo, que alegou razões de segurança para assim fosse, já que a polícia militar terá tido acesso a informações que apontavam para rixas entre adeptos.

Este jogo também não teve transmissão em direto para Portugal através do Canal 11. Segundo a imprensa brasileira, o Palmeiras recusou a proposta de mais de 10 mil euros oferecida pelo canal português pelos direitos de transmissão do encontro.

Foi também o primeiro desafio do Flamengo de Jorge Jesus depois do fim de semana alucinante de há uma semana, quando o clube conquistou no sábado a Taça Libertadores e foi campeão no domingo precisamente à custa do Palmeiras, que perdeu com o Grémio.