Luis Suárez é o novo parceiro de João Félix no ataque do Atlético

O avançado uruguaio Luis Suárez foi esta sexta-feira confirmado como reforço do Atlético de Madrid para esta temporada.

O jogador, que esta semana deixou o Barcelona a custo zero, assinou pelos colchoneros até 2022, passando assim a ser o novo parceiro de ataque de João Félix no Atlético, que conta ainda com Diego Costa, mas esta semana viu sair o espanhol Alvaro Morata para a Juventus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Luis Suárez deverá já ser chamado pelo treinador Diego Simeone para o jogo de domingo, em casa, com o Granada, embora deva ficar ainda no banco de suplentes.

Refira-se que este é o sexto clube que o avançado uruguaio de 33 anos representa na sua carreira profissional. Tudo começou no Nacional de Montevideu, rumou depois à Holanda onde representou o Groningen durante uma época e o Ajax durante três temporadas e meia.

O Liverpool foi a etapa seguinte, também durante três épocas e meia, antes de se mudar para o Barcelona, onde esteve seis anos.

​​​​