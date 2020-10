Luís Santos, técnico de equipamentos do Benfica, morre aos 53 anos

O técnico de equipamentos do Benfica, Luís Santos, morreu esta quinta-feira, aos 53 anos, vítima de uma "doença grave", informou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Profissional exemplar, benfiquista de coração, a partida de Luís Santos, aos 53 anos, é uma perda sentida pelo clube, que, neste momento de dor, expressa as mais profundas condolências a familiares e amigos", escreveu o clube lisboeta, na página oficial na Internet.

O técnico de equipamentos, que lutava contra a doença desde o início do ano, pertencia aos quadros dos 'encarnados' há mais de 30 anos, sendo que o último jogo em que esteve presente foi no 'clássico' com o FC Porto, no Estádio do 'Dragão', em fevereiro último, que terminou com a vitória (3-2) do atual campeão nacional.