Luís Castro arranca vitória surpreendente em casa do Real Madrid

O Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, protagonizou a primeira grande surpresa da Liga dos Campeões ao ir a Espanha vencer o Real Madrid, por 3-2.

Esta partida disputada no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos dos merengues em Valdebebas, chegou ao intervalo com o rótulo de escândalo, uma vez que os ucranianos estavam a vencer por 3-0 e a verdade é que a goleada podia ser maior, tantas foram as oportunidades desperdiçadas pela equipa de Luís Castro.

O brasileiro Tetê abriu o marcador aos 29 minutos, aproveitando a enorme desorientação dos jogadores do Real Madrid, tendo o resultado sido avolumado pouco depois (33') com um autogolo de Varane, tendo o israelita Manor Salomon feito o terceiro já perto do intervalo, após passe de Tetê.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nunca na história das competições europeias, o Real Madrid havia chegado ao intervalo a perder por uma diferença tão grande num jogo em casa.

Para o segundo tempo, o treinador Zinedine Zidane lançou em campo Benzema para o lugar de Rodrygo, mas foi Luka Modric a amenizar o desaire com um grande remate de fora da área. Logo a seguir Luka Jovic foi substituído por Vinícius Júnior, que no primeiro lance em que interveio roubou a bola a Marlos e fez o 2-3.

Aliás, o extremo brasileiro tornou-se no suplente mais rápido de sempre a marcar num jogo da Champions, tendo precisado apenas de 14 segundos em campo.

O Real Madrid bem tentou alcançar a reviravolta no marcador e até conseguiu, em cima do minuto 90, chegar ao empate com um remate de Federico Valverde, mas que foi anulado por fora de jogo descoberto pelo VAR, que originou festa entre os ucranianos.

Éder estreia-se a marcar na Champions

Outro português esteve em destaque na Liga dos Campeões. Foi Éder, o herói da final do Euro 2016, que ao 17.º jogo na prova milionária fez o seu primeiro golo. Foi em Salzburgo, onde o seu Lokomotiv Moscovo empatou 2-2.

Éder abriu o marcador aos 19 minutos, mas os austríacos deram a volta com golos de Szoboszlai (45') e Januzovic (50'). Foi já sem o avançado português em campo que o Lokomotiv fez o empate por Lisakovich (75')