Lugar de Marco Silva em perigo no Everton

Marco Silva está com o lugar de treinador do Everton em perigo, sendo esta segunda-feira um dia decisivo quanto à sua continuidade no cargo. A derrota de sábado, em casa, diante do Norwich, por 2-0, criou uma enorme contestação dos adeptos que entoaram um cântico para o técnico português, no qual diziam "vais ser despedido pela manhã".

O certo é que ainda não foi despedido, mas o milionário dono do clube, Farhad Moshiri, já teve uma primeira reunião com o presidente Bill Kenwright e o diretor para o futebol Marcel Brands, na qual discutiram a crise de resultados da equipa. Para já, ainda não chegaram a nenhuma conclusão, até porque Moshiri está relutante em avançar para o quarto despedimento nos últimos três anos e meio, depois de Roberto Martínez, Ronald Koeman e Sam Allardyce.

No entanto, depois de ter investido 234 milhões de euros nas últimas duas janelas de mercado de verão, Moshiri considera que os resultados e as exibições teriam de ser bem melhores.

A imprensa inglesa já avança como possíveis substitutos de Marco Silva os nomes de David Moyes e Mark Hughes, técnicos que já passaram anteriormente pelo clube. Contudo, as próximas horas serão decisivas para o futuro do treinador português no Everton, clube que ocupa o 15.º lugar na Premier League com 14 pontos, apenas quatro acima dos lugares de despromoção.