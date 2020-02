Lugar de Jesualdo Ferreira está em perigo no Santos

A continuidade de Jesualdo Ferreira como treinador do Santos está muito tremida, na sequência da derrota de sábado no campo do Ituano por 2-0, em jogo do Campeonato Paulista, que aumentou para dois os jogos sem vencer da equipa da Vila Belmiro, que seis dias antes tinha empatado a zero na deslocação ao campo do Ferroviária.

De acordo com informações publicadas esta segunda-feira pelo jornal online GloboEsportes, Jesualdo Ferreira enfrenta uma semana decisiva em relação ao seu futuro, tendo em conta os sinais de insatisfação em relação ao rendimento da equipa que já chegaram ao presidente José Carlos Peres, que irá tomar uma decisão nos próximos dias.

O problema vai muito para além dos resultados, prende-se sobretudo com o facto de a equipa não dar sinais de evolução. A juntar a este facto, acrescenta a mesma notícia, os dirigentes do Santos não ficaram muito satisfeitos por Jesualdo Ferreira ter dado folga aos jogadores durante o Carnaval.

Neste momento, há duas soluções em cima da mesa: ou o treinador português recebe um voto de confiança e orienta a equipa na receção ao Palmeiras no sábado; ou a direção avança para a demissão imediata, até porque se aproxima a estreia na Taça Libertadores, marcada para 3 de março em casa dos argentinos do Defensa y Justicia. Só que neste último caso, há um problema que parece demover os santistas de uma decisão mais drástica, que se prende com os valores envolvidos na eventual demissão da equipa técnica de Jesualdo Ferreira, que ronda os 1,7 milhões de euros, uma verba elevada para as complicadas finanças do clube.