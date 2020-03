Liga das Nações: Portugal defronta França, Suécia e Croácia

Portugal vai medir forças com a França (campeã mundial em título), a Suécia (atual número 17 do ranking da FIFA) e a Croácia (terceira classificada do Mundial) no Grupo 3 da Liga das Nações, ditou o sorteio realizado nesta terça-feira em Amesterdão, na Holanda. A seleção nacional, recorde-se, é a atual detentora do troféu, conquistado em dezembro no ano passado com uma vitória por 1-0 diante da Holanda, com um golo de Gonçalo Guedes.

A seleção nacional era cabeça-de-série no sorteio, juntamente com as seleções de Holanda, Inglaterra e Suíça. A fase de grupos da Liga das Nações decorrerá entre setembro e novembro deste ano; a fase final da competição está marcada para o início de junho de 2021.

A França volta a cruzar-se no caminho de Portugal, já que também é adversária da seleção nacional no campeonato da Europa que se realiza neste verão. Portugal guarda boas memórias do último jogo disputado contra os gauleses - no dia 10 de julho de 2016, em pleno Europeu, Cristiano Ronaldo e companhia venceram os franceses na final, conquistando o primeiro e único título europeu da sua história, graças a um golo de Éder no prolongamento.

O último jogo oficial diante da Croácia foi também durante um Euro 2016, quando Portugal bateu os croatas nos oitavos de final da prova por 1-0, também com um golo no prolongamento (Ricardo Quaresma).

Com a Suécia, o último confronto oficial remonta a 2014, no play-off para o Mundial, que terminou com o triunfo da seleção nacional por 3-2, com Cristiano Ronaldo a assinar um hat trick.

O primeiro lugar do grupo permite a qualificação para a fase final da prova, enquanto o último resulta na despromoção à Liga B.

GRUPOS DA LIGA A

GRUPO 1

Holanda

Itália

Bósnia Herzegovina

Polónia

GRUPO 2

Inglaterra

Bélgica

Dinamarca

Islândia

GRUPO 3

Portugal

França

Suécia

Croácia

GRUPO 4

Suíça

Espanha

Ucrânia

Alemanha

VEJA OS GRUPOS DAS RESTANTES LIGAS

Liga B

Grupo 1: Roménia, Irlanda do Norte, Noruega e Áustria.

Grupo 2: Israel, Eslováquia, Escócia e República Checa.

Grupo 3: Hungria, Turquia, Sérvia e Rússia.

Grupo 4: Bulgária, República da Irlanda, Finlândia e País de Gales.

Liga C

Grupo 1: Azerbaijão, Luxemburgo, Chipre e Montenegro.

Grupo 2: Arménia, Estónia, Macedónia do Norte e Geórgia.

Grupo 3: Moldávia, Eslovénia, Kosovo e Grécia.

Grupo 4: Cazaquistão, Lituânia, Bielorrússia e Albânia.

Liga D

Grupo 1: Malta, Andorra, Letónia e Ilhas Faroé.

Grupo 2: São Marino, Liechtenstein e Gibraltar.