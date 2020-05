Liga aprova as cinco substituições nos jogos de campeonato

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira que as 18 equipas que a partir do dia 3 de junho vão retomar a I Liga vão poder efetuar cinco substituições durante cada um dos jogos, conforme foi determinado pelo International Football Association Board (IFAB) como medida de exceção devido aos problemas físicos que se preveem na retoma da competição após a paragem de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19.

Além disso, cada equipa pode ter no banco nove suplentes, mais dois do que era permitido até ao momento.

Contudo, as substituições só podem ser feitas em três paragens de jogo, intervalo incluído, conforme estava previsto antes da aprovação da circular do IFAB, a 8 de maio de 2020.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A I Liga vai ser retomada no dia 3 de junho, com o início da 25.ª jornada. A competição é liderada pelo FC Porto com 60 pontos, mais um que o Benfica e mais 14 que o Sp. Braga.