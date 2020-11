Kai Lenny "destruído" por ondas gigantes da Nazaré [vídeo]

"Destruído" pelas ondas gigantes. É assim que o havaiano descreve o momento em que tenta surfar as famosas ondas no canhão da Nazaré, acabando por ser resgatado do mar. Kai Lenny está a participar na segunda edição da Nazaré Tow Surfing Challenge, que leva alguns dos melhores big wave riders à vila portuguesa.

O período de espera da competição na Praia do Norte começou oficialmente esta segunda-feira (2 de março) e decorre até 31 de março, sendo que as provas podem ocorrer a qualquer momento, sempre que estiverem reunidas as condições ideais para os surfistas, basta que haja um aviso prévio de 72 horas.

O havaiano usou as redes sociais para mostrar a força das big waves num pequeno vídeo, no qual vemos o surfista a deparar-se com o impacto das ondas, a pedir ajuda e a ser resgatado do mar com a ajuda de uma moto aquática, pilotada pelo surfista Sebastian Steudtner.

"Fui destruído na Nazaré para vocês não terem de o ser", escreveu Kai Lenny no Facebook agradecendo a ajuda do alemão.

Na Nazaré Tow Surfing challenge, o havaiano faz equipa com o brasileiro Lucas Chianca, dupla que venceu a edição inaugural da competição.

Mas antes de arrancar o período de espera da prova, na semana passada uma multidão concentrou-se nas arribas da Praia do Norte, de olhos postos nas ondas gigantes do canhão da Nazaré, o que surpreendeu as autoridades em plena pandemia. A Câmara e a Capitania da Nazaré decidiram cortar o acesso pedonal à estrada do Farol para evitar aglomerados de pessoas.