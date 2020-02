Juventus sem Ronaldo vence Brescia

O livre de Dybala que adiantou a Juventus no jogo com o Brescia

Ronaldo ficou a descansar e interrompeu um ciclo de 10 jogos seguidos a marcar no Calcio (num total de 15 golos). Segundo a imprensa italiano o treinador da Juventus quer o português o mais descansado possível para o jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Lyon, e não o convocou apesar de ainda faltarem dez dias para o jogo e de antes (sábado) haver jogo com a SPAL.

Certo é que o camisola 7 da vecchia signora não jogou este domingo com o Brescia, na 24.ª jornada do Calcio. Um jogo que a equipa de Turim ganhou, por 2-0, com golos de Dybala e Cuadrado.

A Juve entrou a todo o gás na partida e instalou-se na área do Brescia. Aos 37 minutos Dybala faz o primeiro golo do jogo na marcação de um livre direto espetacular. Se CR7 estivesse em campo, provavelmente o argentino não teria a oportunidade de o marcar...

Na segunda parte o domínio da equipa de Sarri foi maior e Cuadrado fez o 2-0, após uma bela jogada que meteu Blaise Matuidi e Lorenzo Andrenacci ao barulho.

Com esta vitória a equipa de Turim volta à liderança isolada de forma provisória, com 57 pontos, mais três que o Inter de Milão e quatro que a Lazio, que ainda vão jogar esta jornada.

Este este domingo, a Fiorentina foi a Génova golear a Sampdoria por 5-1, num encontro em que chegou ao intervalo a vencer por 3-0, depois do autogolo de Thorsby, aos oito minutos, e das grandes penalidades convertidas por Vlahovic (18') e Chiesa (40'), que bisaram no segundo tempo.

O Parma, capitaneado por Bruno Alves, venceu por 1-0 no terreno do Sassuolo, com um golo de Gervinho (25'), e mantém-se na luta por um lugar europeu, enquanto a Udinese empatou sem golos com o Verona, que teve Miguel Veloso como capitão.