Jota renova contrato com o Benfica até 2024

O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato com Jota, extremo de 20 anos, que passará a ter um vínculo válido até 2024. Na prática, o jogador formado no Seixal aumentou mais dois anos ao anterior contrato, tendo ainda visto melhorado o seu salário e a cláusula de rescisão, que passa dos 30 para os 88 milhões de euros.

João Filipe fez todos os escalões de formação do Benfica, onde chegou com apenas oito anos. Em janeiro do ano passado foi promovido por Bruno Lage à equipa principal, tendo participado em seis jogos pela equipa principal.

Esta época já leva 17 partidas, contabilizando dois golos, o primeiro dos quais ao Sp. Covilhã para a Taça da Liga e o outro com o V. Setúbal para a mesma competição.

Jota é uma das grandes esperanças dos encarnados, fazendo parte da geração que se sagrou campeã da Europa de sub-17 e sub-19 pela seleção nacional.