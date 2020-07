José Mourinho: "Nasci adepto do Vitória de Setúbal"

José Mourinho conseguiu este domingo uma vitoria importante rumo aos lugares europeus da Premier League, ao vencer o vizinho Arsenal, por 2-1. No final confessou que adorou ganhar o dérbi londrino, mesmo sendo adeptos dos sadinos. "É fantástico vencer o dérbi. Não nasci adepto do Tottenham, nem adepto do Inter, nasci adepto do Vitória de Setúbal. Mas amei ganhar o dérbi. Temos de amar o clube onde trabalhamos. Para ganhar estes jogos, os jogadores têm de vestir a pele de um adepto. Têm de perceber o que um adepto do Tottenham sentiria se estivesse dentro do campo", disse Mourinho à televisão dos spurs.

O treinador português nunca escondeu o amor ao clube onde o pai Félix Mourinho fez história. Pouco depois de assumir o comando do Tottenham e assinar até 2023 confessou ao jornal britânico The Telegraph, que podia terminar a carreira ao serviço dos sadinos: "Nessa altura terei 61 anos, e mais dez pela frente. O Vitória de Setúbal, em Portugal, pode ser o meu último trabalho."

Mourinho já fez várias referências a Setúbal e ao principal clube da cidade. Quando estava no Chelsea o interesse dos ingleses pela região foi ao rubro e os principais jornais ingleses fizeram reportagens nos locais preferidos do special one.