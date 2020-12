Jorge Jesus preparado para perder jogadores em janeiro dá prémio a Klopp

Rio Maior, 06/12/2020 - O Sport Lisboa e Benfica recebeu esta noite o Futebol Clube Paços de Ferreira no Estádio da Luz em jogo a contar para a 9º jornada da I Liga 2020/2021. Jorge Jesus com Grimaldo que abandona o aquecimento ( Jorge Amaral / Global Imagens )

Afinal Jorge Jesus está preparado para perder jogadores na próxima janela de transferências se isso for "o melhor para o Benfica". O treinador encarnado falou ainda das nomeações da FIFA para melhor técnico do ano. Questionado sobre os três finalistas do prémio The Best - Hans-Dieter Flick do Bayern Munique, Jurgen Klopp do Liverpool e Marcelo Bielsa, do Leeds Utd - e se seria mais fácil estar nesta lista se tivesse continuado no Flamengo, Jesus respondeu assim: "Se tivesse continuado no Brasil era mais fácil, apesar de este ano, no Brasil, ainda não ter terminado qualquer competição importante. Ficando no Brasil nem a Libertadores, nem a sul-americana estão decididas, portanto, penso que não é por aí. E na minha opinião só pode vencer um, o Klopp."

O treinador tinha dito na quarta-feira, que não estava preparado para perder jogadores no próximo mês, mas, que ao invés disso, esperava receber mais alguns. Este sábado, na antevisão da partida da Taça de Portugal, com o Vilafranquense, abordou a necessidade de vender jogadores, referida na sexta-feira por Domingos Soares Oliveira, administrador executivo da SAD benfiquista. "Eu estou habituado, ao longo dos seis anos que estive no Benfica, a promover esses jogadores e a que se tivesse de os perder para os interesses coletivos do Benfica, estou preparado para isso, porque tem sido esse o apanágio ao longo dos anos e também da qualidade de quem gere essa área, que é o Dr. Domingos [Soares] de Oliveira", afirmou Jorge Jesus.

Para o técnico, a gestão financeira do Benfica "tem sido o exemplo" e o facto de o clube não ter tido necessidade de aplicar cortes salariais durante a pandemia é um exemplo disso mesmo: "Se acharem que o caminho melhor é essa solução [vender jogadores], nós estamos todos interessados em tomar decisões para aquilo que for melhor para o Benfica. Portanto, estou preparado para janeiro, para junho, aquilo que for melhor para o Benfica é aquilo que é melhor para mim.."

Sobre possíveis contratações, o técnico, desta vez, foi menos efusivo, recusando "especular" e lembrando apenas que a única posição qu sempre admitiu qurerer reforçar era a de defesa central. Jesus abriu ainda a porta ao regresso de Gedson Fernandes, emprestado ao Tottenham, e de outros jogadores cedidos pelo Benfica: "Se não jogam nessas equipas, mais vale estar no Benfica. Na minha opinião, aprendem muito mais."

Sobre o encontro de domingo, dos 16 avos da Taça de Portugal, o técnico assumiu que vai dar descanso a alguns dos jogadores mais utilizados, mas frisou que não o faz por desvalorizar o Vilafranquense, 13.º classificado da II Liga. "Quando modificamos alguns jogadores, a minha preocupação não é o valor do adversário que vamos defrontar. É poder rodar alguns jogadores que sei que são importantes para o futuro e aqueles jogadores que têm mais jogos poder não os fatigar e não arriscar tanto em termos de lesão. Essa é a minha preocupação e não o facto de, pelo nome da equipa, achar que é mais fácil ou difícil", frisou o treinador encarnado.

O central Vertonghen e o avançado Everton Cebolinha podem assim descansar um jogo. Já a baliza irá ser ocupada por Helton Leite.

O Benfica defronta o Vilafranquense no domingo, às 20.30, em partida dos 16 avos de final da Taça de Portugal que será disputada no Estádio da Luz.