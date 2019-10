Jesus: "Penso que vou deixar um legado no Flamengo e no futebol brasileiro"

Depois da vitória em casa sobre o Atlético Mineiro por 3-1 que colocou o Flamengo com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado na liderança do campeonato brasileiro, Jorge Jesus puxou dos galões e diz que vai deixar uma marca no futebol brasileiro.

"Eu penso que vou deixar um legado, não só no Flamengo, como no futebol brasileiro. A forma de jogar do Flamengo é completamente diferente de todas as equipas do Brasil. Não sei se é pior, se é melhor. É a minha e, se ganharmos alguma coisa, pode ficar um legado. Como é óbvio, só deixa raízes quem ganha. Mas também sabemos que, no Flamengo, vamos deixar muitas coisas novas que trouxemos. Não são coisas novas da Europa, são coisas minhas e da minha equipa técnica. Na Europa, também há muita coisa que nós lançámos e, hoje, muitos treinadores arrastam as nossas ideias", afirmou o treinador português, no mengão desde o início de junho.

Sobre o encontro, Jesus elogiou o "excelente jogo, com muita qualidade técnica e tática" da sua equipa e disse estar "orgulhoso de olhar para uma equipa que em três meses parece" que já trabalha com ele há três anos e coloca o clube à frente de qualquer individualidade. "Vamos continuar a olhar para o Flamengo como um todo, não pelo mister, não pelo jogador A ou o jogador B, mas sim por aquilo que é mais importante, que é o Flamengo", vincou.