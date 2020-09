Jogos da seleção com Espanha e Suécia vão ter público nas bancadas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira que os jogos da seleção nacional com a Espanha e a Suécia, marcados para os dias 7 e 14 de outubro, vão ter público nas bancadas.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da FPF, a decisão foi tomada após "reuniões de trabalho" realizadas "nas últimas semanas" com o Governo e a Direção-Geral da Saúde.

Será uma espécie de teste, uma vez que após estas partidas "as equipas operacionais da FPF elaborarão um relatório detalhado que será analisado pela Autoridade de Saúde com vista a uma eventual autorização da presença de público nos jogos de futebol em Portugal continental que se reconhece de extrema importância social e económica".

Os dois jogos realizam-se no Estádio José Alvalade: a partida frente à Espanha, no dia 7 de outubro, será particular e contará com 5% da lotação do recinto, enquanto o desafio com a Suécia, no dia 14, será a contar para a Liga das Nações e terá 10% das bancadas preenchidas.