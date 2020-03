Jogadores do Dortmund regressam aos treinos apesar do covid-19

Os jogadores do Borussia Dortmund, entre os quais o português Raphaël Guerreiro, regressaram esta segunda-feira de manhã aos trabalhos no centro de treino em Brackel, desde que a Bundesliga suspendeu as suas competições, a 16 de março, devido à pandemia de coronavírus.

Nessa altura, a liga alemã enviou uma carta aos clubes da I e II divisões, aconselhando-os a não retomarem os treinos antes do dia de 6 de abril. Pois bem, o Dortmund resolveu antecipar em uma semana a data limite estabelecida, sendo que esta terça-feira a liga irá voltar a reunir-se, podendo decretar o alargamento deste prazo.

Ainda assim, de acordo com o jornal Ruhr-Nachrichten, o treino acabou por ser diferente do normal, uma vez que os jogadores do Borussia Dortmund apresentaram-se no relvado em grupos de dois para fazerem exercícios, mas desencontrados do tempo, tendo utilizado vários balneários do centro de treinos, incluindo os de sub-23 e das camadas jovens.

Na prática os jogadores estiveram sempre desencontrados, sendo que o único que não compareceu foi o internacional alemão Marco Reus, que ainda recupera de uma lesão muscular contraída no dia 4 de fevereiro, num jogo da taça com o Werder Bremen.