Jogadores do Benfica convocam sócios a encherem a Luz de cachecóis

O Benfica publicou esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo nas redes sociais onde os jogadores Jota, Samaris, Grimaldo, Chiquinho e Carlos Vinicius apelam aos sócios para que enviem o seu cachecol para o Estádio da Luz para dessa forma cobrirem as bancadas nos cinco jogos que faltam disputar em casa na I Liga e que, por causa da pandemia, terão de se realizar sem público nas bancadas.

De acordo com uma nota publicada no site oficial, os encarnados pretendem replicar "o arrepiante momento em que é cantado o hino do clube, para que os jogadores da equipa sintam todo o carinho e o apoio incondicional dos adeptos benfiquistas".

Esta campanha, denominada "Não baixamos os braços", foi esta quinta-feira lançado nas redes sociais, sendo que os sócios podem entregar os cachecóis nas lojas e casas do clube ou enviá-los por correio. O Benfica promete ainda utilizar os adereços que forem enviados "numa instalação permanente, de homenagem aos sócios que contribuíram com a sua energia para ajudar a equipa a alcançar o 38".