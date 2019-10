Jogadores da Académica em greve por falta de condições

O plantel da Académica recusou-se esta quarta-feira a treinar devido à falta de condições de trabalho. Uma posição que não é mais que um protesto, que levou os jogadores a fazerem um treino no ginásio.

De acordo com a notícia avançada pelo jornal Record, a equipa técnica liderada por César Peixoto está solidária com a posição tomada pelos atletas da Briosa. Entre a falta de condições de trabalho estão as más condições do relvado do centro de treinos, mas também por algumas limitações no departamento médico.

A Académica ocupa atualmente o 12.º lugar na II Liga, com nove pontos, sendo que no próximo domingo vai jogar no terreno do Varzim, em partida da 9.ª jornada.