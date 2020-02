Jogador do Famalicão revela que foi alvo de ameaças

O avançado espanhol Toni Martínez recorreu à sua conta pessoal do Twitter para denunciar ter sido alvo de ameaças por ter falhado um penálti nos instantes finais do jogo do Famalicão, este domingo, em Paços de Ferreira que, se tivesse sido concretizado, teria dado o empate aos famalicenses.

"Depois do jogo em que vivi uma situação agridoce, queria partilhar uma coisa. Não sou uma pessoa polémica e gosto de me focar unicamente no futebol, mas não posso permitir que se ultrapassem alguns limites que não me afetam só a mim. Estou a receber algumas ameaças por causa das apostas desportivas nos jogos. Acho que passam os limites por me culparem por algo que não depende de mim. Respeito antes de tudo", escreveu o jogador do Famalicão, numa publicação que entretanto já foi apagada.

Veja a jogada em causa: