Jogador de Jorge Jesus assina pelo Real Madrid a troco de 30 milhões

Agora é oficial. O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação de Reinier, jovem médio brasileiro que atuava no Flamengo de Jorge Jesus e que é visto como um dos maiores talentos do Brasil. O jogador que completou 18 anos no domingo assinou um contrato válido até 2026.

Jesus já tinha antecipado no início do mês que Reinier iria ser vendido a um grande clube da Europa. Mas o acordo só foi confirmado nesta segunda-feira. De acordo com a imprensa espanhola, o Flamengo vai receber 30 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão.

O Real Madrid informou entretanto que Reinier vai começar por incorporar o Castilla, a equipa B dos madrilenos treinada por Rául González. O jovem médio fez parte do plantel que em 2019, sob as ordens de Jorge Jesus, conquistou o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores, tendo apontado seis golos em 15 jogos.

Curiosamente, também nesta segunda-feira, o Flamengo anunciou a contratação do avançado Michael, 23 anos, ex-Goiás. O futebolista custou aos cofres do clube do Rio Janeiro cerca de 7,5 milhões de euros. Michael destacou-se na temporada passada no campeonato brasileiro, com nove golos marcados e cinco assistências em 35 jogos. O Flamengo deve anunciar nos próximos dias mais duas contratações: Pedro, da Fiorentina, e Thiago Maia, do Lille.