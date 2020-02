João Sousa sobe um lugar na hierarquia mundial

João Sousa, melhor tenista português, subiu um lugar no ranking mundial de ténis, ocupando agora a posição número 68.º da classificação com 811 pontos, que é liderada pelo sérvio Novak Djokovic, vencedor do Open da Austrália.

O tenista português compete esta semana no ATP 500 de Roterdão, na Holanda (estreia-se frente ao francês Gael Monfils, dia 11, terça-feira).

João Sousa encontra-se no top 100 do ranking de singulares do ATP (Associação de Tenistas Profissionais) desde julho de 2013. A melhor classificação do vimaranense foi o 28.º lugar no ranking mundial, em maio de 2017.