João Moutinho renova com Wolverhampton até junho de 2022

Vitória do Liverpool, derrota do Everton de Marco Silva e golaço de Moutinho

O médio português João Moutinho renovou o seu contrato até 30 de junho de 2022 com o Wolverhampton, anunciou no sábado o quinto classificado da Liga inglesa de futebol.

Moutinho, de 32 anos, chegou aos 'Wolves' no início da época 2018/19, proveniente do Mónaco, depois de ter vestido as camisolas de Sporting, desde a formação e até 2009/10, e do FC Porto, entre 2010/11 e 2012/13.

"Foi uma decisão muito fácil, porque sinto-me muito bem aqui. É um grande clube que quer fazer coisas boas e eu quero dar a minha ajuda. Hoje [no sábado] ganhámos, foi uma vitória muito importante, e eu assinei um novo contrato. Estou muito feliz por ter ajudado a equipa e espero ajudá-la nos próximos dois ou três anos", afirmou o internacional português, citado pelo clube.

No sábado, o médio marcou o primeiro golo do Wolverhampton na vitória por 2-1 no terreno do Bournemouth, da 13.ª jornada da Premier League.

A formação comandada por Nuno Espírito Santo ocupa o quinto lugar, com 19 pontos, menos 18 do que o líder Liverpool.