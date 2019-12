João Mário: "Bernardo Silva e racismo não combinam"

Emmanuel Petit diz que sofreu de racismo no Barcelona

Brincadeira no twitter custa jogo de castigo e multa a Bernardo Silva

João Mário, médio do Lokomotiv Moscovo, saiu esta quarta-feira em defesa de Bernardo Silva, seu companheiro de seleção, por causa do caso de racismo em que se viu envolvido depois de uma brincadeira com o seu amigo Mendy.

"Foi muito, muito estranho que tenham colocado Bernardo e racismo no mesmo saco. Não combinam", disse em entrevista à Associated Press, acrescentando que "não faz sentido" o castigo de um jogo de suspensão com que a Premier League puniu o médio do Manchester City.

"Para o Bernardo foi fácil entender que não tinha feito nada de mal, mas é importante que a Federação Inglesa também perceba qual a diferença entre racismo e uma brincadeira", acrescentou, revelando que fez questão de falar com o colega de seleção: "Falei com ele porque esse é o tipo de coisa que pode afetá-lo. Se és acusado de algo tão grave, isso mexe contigo. Tentei falar com ele, só para que ele ficasse calmo e percebesse que o que ele fez não é racismo."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

João Mário explicou ainda que o futebol italiano, onde esteve nos últimos anos ao serviço do Inter Milão, precisa de encarar esse problema de frente. "É preciso que mudem a mentalidade. Quando entenderem que há um problema, poderão realmente mudar, mas ainda não percebem que têm um grande problema", frisou, admitindo que casos de racismo "acontecem em todo o lado".

"É triste, mas é verdade. Aconteceu comigo, com amigos. Acontece todos os dias", frisou, assumindo que "é preciso banir as pessoas" dos estádios. "É preciso começar a prender pessoas e a partir daí podem fazer a diferença. É preciso levar isto a sério, caso contrário continuaremos a falar sobre isso e a ficar tristes com o que se passa", finalizou.