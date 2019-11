João Félix vence o troféu Golden Boy

João Félix é o vencedor do prémio Golden Boy de 2019, atribuído ao melhor jogador do ano, numa eleição promovida pelo jornal italiano Tuttosport e que conta com a votação de jornalistas europeus. O internacional português teve quase o dobro dos votos (332) do que o segundo classificado, o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund (175). A completar o pódio surge Kai Havertz, do Bayer Leverkusen (75).

"Obrigado ao Tuttosport pelo troféu Golden Boy 2019, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético Madrid ganha este prémio e estou feliz. Agradeço também ao Benfica, em particular ao treinador Bruno Lage por tudo o que fez por mim, e à minha família que está sempre perto de mim. Um abraço", afirmou o jovem de 20 anos, que agradeceu o troféu através de um vídeo.

O avançado do Atlético Madrid era um dos sete portugueses nomeados, a par de Florentino Luís, Rafael Leão, Gedson, Gonçalo Ramos, Diogo Leite e Diogo Dalot, mas foi o único luso a marcar presença na lista final.

João Félix está também entre os 30 finalistas da Bola de Ouro, ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, um troféu que será entregue no próximo dia 2 de dezembro. Se neste caso as hipóteses de vencer são nulas, o ex-benfiquista pode, contudo, vencer um prémio na gala da revista France Football, pois está entre os 10 nomeados para o prémio Kopa, que distingue o melhor jogador de sub-20. Isto apesar de a concorrência ser de luxo: entre os 10 nomeados estão Jadon Sancho (Dortmund), Moise Kean (Everton), Vinícius (Real Madrid) e De Ligt (Juventus).

João Félix sucede assim ao central holandês, Matthijs De Ligt, então jogador do Ajax e agora na Juventus, que arrecadou o prémio no ano passado. Em 2016, Renato Sanches tornou-se no primeiro jogador português a vencer o galardão que distingue o melhor sub-21 a atuar na Europa e que existe desde 2003.

Vencedores do Golden Boy:

2003: Van der Vaart (Ajax)

2004: Wayne Rooney (Manchester United)

2005: Lionel Messi (Barcelona)

2006: Cesc Fàbregas (Arsenal)

2007: Sergio Aguero (Atlético Madrid)

2008: Anderson (Manchester United)

2009: Alexandre Pato (AC Milan)

2010: Mario Balotelli (Manchester City)

2011: Mario Gotze (Borussia Dortmund)

2012: Isco (Málaga)

2013: Paul Pogba (Juventus)

2014: Raheem Sterling (Liverpool)

2015: Martial (Manchester United)

2016: Renato Sanches (Bayern Munique)

2017: Kylian Mbappé (PSG)

2018: Matthijs De Ligt (Ajax)

2019: João Félix (Atlético Madrid)