João Félix titular na derrota do Atlético

João Félix foi titular no jogo com o Eibar

As coisas não correm bem ao Atlético de Madrid e a João Félix na liga espanhola. Este sábado os colchoneros sofreram nova derrota, na deslocação ao campo do Eibar (2-0) e atrasaram-se ainda mais na luta pelo título (estão agora a oito pontos do líder).

João Félix foi titular e teve uma oportunidade de golo, mas foi substituído aos 82 minutos e não gostou. O internacional português soltou um palavrão, bem percetível nas imagens, quando se sentou no banco de suplentes.

Burgos, aos 10 minutos, inaugurou o marcador para a equipa da casa, tendo Exposito feito o segundo aos 90'.

Com esta derrota, o Atlético, terceiro classificado com 35 pontos, vê o Real Madrid - ganhou ao Sevilha, por 2-1 - distanciar-se na liderança com 43 pontos. O Barcelona, que é segundo, com 40 pts, joga no domingo, com o Granada.