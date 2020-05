João Félix sofre lesão num joelho no treino do Atlético

João Félix: "Com a idade do meu irmão, eu não fazia o que ele faz"

João Félix sofreu esta segunda-feira uma lesão no joelho esquerdo no treino do Atlético de Madrid, que prepara o regresso à competição, uma vez que a retoma da Liga espanhola está prevista para o dia 8 de junho.

De acordo com os médicos do clube colchonero, tratou-se de "uma entorse ligamentar" que, no entanto, é de "baixo grau", implicando, segundo o jornal Marca, uma paragem de três semanas.

Se assim for, o internacional português apenas falhará a deslocação a Bilbau para defrontar o Athletic, previsto precisamente para dentro de três semanas, uma partida que, no entanto, João Félix já não podia jogar, uma vez que vai de cumprir castigo.

Refira-se que esta é a terceira lesão que o jovem avançado sofreu desde que foi contratado pelo Atlético ao Benfica por 126 milhões de euros, sendo que as anteriores mazelas implicaram uma ausência em sete partidas.