João Félix votla aos golos mas Atlético soma o 12.º empate na Liga

O Atlético de Madrid não foi além do empate 2-2, em casa, diante do Sevilha em jogo da 27.ª jornada da Liga espanhola. João Félix voltou ao onze de Diego Simeone, marcou, mas não conseguiu evitar mais uma escorregadela dos colchoneros, que atingiram o 12.º empate no campeonato. Aliás, as igualdades já são mais do que as vitórias, que são apenas onze, o que torna a luta por um lugar na Champions do próximo ano bastante complicada.

João Félix regressou então à titularidade, algo que não acontecia desde que se lesionou no final de janeiro, e voltou aos golos com um remate de pé esquerdo, aos 36 minutos, que na altura colocava o Atlético em vantagem no marcador, depois de ter estado em desvantagem.

O internacional português fez assim o sexto golo com a camisola dos colchoneros e o quarto na Liga espanhola, mostrando estar a regressar à sua melhor forma, numa altura em que a equipa de Diego Simeone se prepara apara visitar Liverpool, onde irá defender a vantagem de 1-0 alcançada em casa na tentativa de garantir o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O Sevilha abriu o marcador aos 19 minutos graças a um golo do avançado holandês Luuk de Jong, a passe de Joan Jordán, que não deu hipótese ao guarda-redes Jan Oblak. O Atlético reagiu e em quatro minutos deu a volta ao marcador, primeiro com um penálti transformado por Álvaro Morata e depois pelo tal golo de João Félix.

Só que ainda antes do intervalo, os andaluzes conseguiram o empatar a partida também de penálti, transformado pelo argentino Lucas Ocampos.

Na segunda parte, o Atlético tentou tudo para chegar à vantagem, com o treinador Diego Simeone a lançar Carrasco, Diego Costa e Vitolo, este último para o lugar de João Félix aos 80 minutos, mas não conseguiu evitar o segundo empate consecutivo na Liga espanhola.