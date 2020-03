"Jesus? Não há plano B. As grandes renovações de contrato levam tempo"

Taça Libertadores: Flamengo de Jorge Jesus inicia defesa do título com triunfo

Bruno Spindel, diretor do futebol do Flamengo, está convicto de que Jorge Jesus vai renovar contrato com o Flamengo (o atual termina em maio), mas não arrisca avançar uma data. Numa entrevista ao jornal brasileiro Lance, o dirigente garante que as conversas já começaram, mas reconhece que uma negociação destas "não é algo que seja simples". Bruno Macedo, o agente que está a tratar dos interesses de Jesus, é esperado esta quarta-feira no Rio de Janeiro para mais uma ronda de negociações.

"Já começamos as conversas. Não é algo que seja simples. É uma conversa de renovação de um contrato importante. É um treinador que o clube inteiro quer que fique, acho que ele quer também. Enfim, vocês já sabem, e os adeptos entendem que negociações deste tamanho levam tempo pelas discussões dos detalhes", referiu Bruno Spindel.

O diretor para o futebol do Flamengo considera, contudo, que há pontos positivos. "É um desejo do treinador e um desejo do Flamengo. Tivemos várias decisões, Recopa, Supercopa eTaça Guanabara, e agora acho que é uma boa hora para conversarmos. Quanto tempo vai levar? Se eu desse um prazo estaria a mentir. As grandes discussões de contrato, do mais alto nível, levam tempo", assegurou.

As conversas foram iniciadas, principalmente, entre Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Spindel e o agente de Jesus, Bruno Macedo. Já de volta a Portugal, o empresário, que ainda não está totalmente com os interesses em convergência com o Rubro-Negro, é aguardado nesta quarta-feira para dar prosseguimento às negociações.

Bruno Macedo, o agente que está a tratar dos interesses de Jesus, é esperado esta quarta-feira no Rio de Janeiro para mais uma ronda de negociações. "É de conceito falarmos primeiro com o agente. Na verdade, a primeira coisa para começar a conversa é o clube demonstrar interesse e ele demonstrar o interesse. E isso já ocorreu. Depois, discute-se o conceito e, aí, vamos para as discussões mais concretas, dos detalhes do contrato, como cláusulas e valores", referiu Spinel, adiantando que o desejo do Flamengo é renovar o contrato de Jesus até dezembro de 2021" e que o desejo de Jesus "é ganhar tudo".

"Queremos muito que ele fique. Espero que ele fique. Vamos fazer todos os esforços para isso, e acho que ele fará também", acrescentou o diretor para o futebol, rejeitando qualquer plano B caso as negociações com Jesus falhem: "Não há plano B.. O nosso foco todo é para renovar o contrato do Jorge."

Recentemente, numa entrevista à SportTV, Jorge Jesus, sem falar em prazos, disse que vai regressar a Portugal quando terminar o contrato com o Flamengo.

"No futebol não podemos dizer taxativamente que é assim, mas aquele meu sonho de duas ou três equipas nunca se vai realizar. Saindo de um dos maiores clubes do mundo, só posso regressar a Portugal. Não interessa ir para a Europa em que o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil. Estou convencido que, quando sair do Brasil, vou regressar a Portugal".