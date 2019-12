Jesus fica no Flamengo? Brasileiros falam em acordo para renovação do contrato

Jorge Jesus tem cláusula no contrato que lhe permite deixar o Flamengo este mês. Mas ao que tudo indica vai mesmo continuar no Flamengo.

Jesus e a permanência no Flamengo: "Carinho da nação do Mengão terá influência"

Jorge Jesus tem mantido nas últimas semanas o tabu sobre a sua continuidade no Flamengo, mas segundo a imprensa brasileira houve uma aproximação no sentido de o treinador português poder permanecer no clube carioca, existindo já um acordo para a renovação do contrato até ao final de 2020.

De acordo com o Globo Esportes, Jesus e a direção do Flamengo já iniciaram negociações para ampliar o vínculo contratual, e o acordo pode ser anunciado mais para o final do mês, quando o Flamengo terminar a sua participação no Mundial de Clubes.

Diz o site brasileiro que a possibilidade da saída de Jorge Jesus durante este mês (o treinador tem contrato até maio de 2020, mas uma cláusula no contrato que lhe permite abandonar o Flamengo durante este mês de dezembro) está praticamente colocada de parte.

Neste momento as partes estão ainda a negociar algumas cláusulas contratuais, sobretudo uma alínea que contemple um valor de rescisão relativamente baixo para o caso de o treinador ser convidado, durante o contrato com o Flamengo, para treinar determinados clubes europeus.

O Globo Esportes recorda que o treinador português, que venceu a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, não está inclinado para aceitar propostas de mercado emergentes como a China, e que a única coisa que o podia fazer mudar de ideias era receber um convite de um clube grande da Europa, onde tivesse possibilidades de lutar pela Champions, um sonho que Jorge Jesus nunca escondeu.

Jorge Jesus - que não se entusiasma com os milhões da China nem com propostas de clubes de pequena dimensão da Europa - tem o sonho de ganhar a Liga dos Campeões.