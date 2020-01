Jesualdo vence primeiro jogo e irrita-se com perguntas: "Só tenho 15 dias, pá"

Jesualdo Ferreira estreia-se com um nulo ao serviço do Santos

O Santos de Jesualdo Ferreira venceu na madrugada desta terça-feira o Guarani, por 2-1, naquela que foi a primeira vitória do treinador português no campeonato paulista, depois do empate com o Red Bull Bragantino no jogo de estreia. Uma vitória sofrida que só foi alcançada graças a um autogolo já no tempo extra.

Na entrevista rápida após o jogo, o treinador português irritou-se com as perguntas dos jornalistas, que o questionaram várias vezes com comparações a Jorge Jesus e Sampaoli (o ex-treinador do Santos).

"Só tenho 15 dias, pá. Não sei o que vai acontecer. A minha equipa não vai ser igual, os jogadores não são os mesmos, está a ver ou não? Você não me conhece há um ano, conhece há 15 dias", atirou algo irritado, acrescentando: Ninguém falou em Jesus ou em Sampaoli. Só é preciso respeitar todos os treinadores, ninguém é igual. Muitos treinadores que são campeões não têm os mesmos métodos. Como é possível jogar com intensidade nesta altura só com 18 treinos?"

No campeonato paulista, o Santos lidera o grupo A, com quatro pontos, mais um do que a Ponte Preta e o Oeste, ambos com três.