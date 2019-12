Jesualdo Ferreira tem acordo com o Santos

Jesualdo foi a Doha ver a final do Mundial de Clubes e cruzou-se com Jesus

Inácio no Avaí: "Sei que esta é uma zona de praias, com vida boa, mas não vim passar férias"

"99% certo!" É assim que o jornal brasileiro Lance fala da possibilidade de Jesualdo Ferreira assumir o comando técnico do Santos, adiantando que o clube e o técnico reuniram no sábado e vão voltar a encontrar-se este domingo para fechar o acordo.

José Carlos Peres, presidente do Santos, virou as atenções para o treinador português depois da saída do argentino Jorge Sampaoli, que acabou o Brasileirão atrás do Flamengo de Jorge Jesus.

Segundo o portal Globoesporte.com, Jesualdo já disse "sim" à proposta financeira do clube, mas ainda define detalhes, como a contratação da restante equipa técnica.

O treinador português deve deslocar-se ao Brasil para concretizar o acordo em breve. A duração de contrato ainda estará a ser discutida, diz o Globoesporte.com, mas é provável que dure até ao fim de 2020, altura em que termina o atual mandato do presidente José Carlos Peres.

O treinador que foi tricampeão pelo FC Porto conta ainda no currículo com duas Taças de Portugal, uma Supertaça, uma Liga do Egito, uma Taça do Egito, uma Liga do Qatar e uma Taça do Qatar.

Jesualdo segue assim as pisadas se Jorge Jesus, que abriu caminho à contratação de outros portugueses. Na semana passada Augusto Inácio acertou com o Avaí da Série B do Brasileirão.

O treinador português pode assim voltar ao ativo, ele que está sem treinar desde que saiu do Al Sadd, do Qatar. Tem sido comentador do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol.

O Santos é um dos históricos clubes brasileiros, cuja camisola foi vestida por nomes como Pelé, Neymar, Robinho, Coutinho, Gilmar ou Carlos Alberto Torres, entre outros. Tem oito títulos de campeão brasileiro no palmarés e terminou o Brasileirão 2019 no segundo lugar, 16 pontos atrás do Flamengo de Jorge Jesus, a quem bateu na última jornada por 4-0.