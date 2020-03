Jardel garante que o plantel está unido e pede "paciência, coragem e fé"

Jardel, defesa central do Benfica, deixou esta terça-feira um apelo ao isolamento social como forma de travar a propagação da pandemia do covid-19. "Dizem-nos que o pior ainda está para vir, mas temos de apelar ao mais alto sentido de responsabilidade de cada um de nós e fazer aquilo que nos compete. Proteger-nos, a nós e às nossas famílias, e ao mesmo tempo continuar a cumprir, da melhor forma possível, as nossas obrigações profissionais", disse o brasileiro através de um newsletter do Benfica.

O capitão dos encarnados recordou o momento em que todos se despediram no balneário, depois de a Liga ter decretado a suspensão dos campeonatos e de o clube ter acatado a ordem para acabar com os treinos em grupo. "No dia em que nos despedimos uns dos outros, no balneário, sabíamos que iria ter de passar um tempo até nos podermos voltar a reunir ali naquele mesmo sítio. Cada dia que passa... é menos um dia que falta. Tenhamos paciência, coragem e fé. O mais importante é ultrapassarmos este período negro, que a todos ameaça, e podermos voltar a fazer aquilo de que gostamos. E para quem gostamos. Mesmo que cada um esteja, por agora, em sua casa, esta vitória será conseguida da mesma forma que foram todas as outras: Juntos!", lembrou o capitão.

"O futebol está em suspenso, tal como o mundo, mas vamo-nos preparando, dia após dia, como se o próximo jogo chegasse já no sábado! Sabemos que não vai ser assim, infelizmente, mas é nesse reencontro com os adeptos e com aquilo que mais gostamos de fazer que vamos buscando motivação para seguir em frente", disse Jardel.

A pandemia do covid-19 já infetou cerca de 170 mil pessoas, 6850 das quais morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença. Em Portugal há mais de 400 casos positivos, tendo a primeira morte ocorrido na segunda-feira.