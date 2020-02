Ao intervalo Sporting (2-0) e FC Porto (1-0) perdem e estão fora da Liga Europa

Intervalo

45'- Golo do Basaksehir. Livre lateral direto de Aleksic enganou Max. Neste momento o Sporting está fora da Liga Europa (3-3).

31'- Golo do Basaksehir. Canto na direita, Demba Bá toca de cabeça para defesa incompleta de Max e na recarga o central Skrtel atira de cabeça para o primeiro do jogo. Leões ainda em vantagem na eliminatória (3-2).

10'- Golo do Bayer no Dragão. Lucas Alario marcou o viu o VAR validar o golo para desconsolo de Sérgio Conceição. O FC Porto precisa agora de marcar pelo menos dois golos para seguir em frente.

COMEÇAM OS JOGOS

O Sporting joga no campo do Basaksehir, em Istambul, depois de ter impedido um pleno de derrotas lusas nos jogos da primeira mão dos 16 avos, ao vencer os turcos por 3-1, com golos de Coates, Sporar e Vietto. O FC Porto recebe o Bayer Leverkusen, obrigado a recuperar de uma desvantagem de 2-1 sofrida no jogo da primeira mão na Alemanha. O Benfica só entra em ação mais logo, a partir das 20.00, na receção ao Shakhtar Donetsk.

Basaksehir-Sporting, eis os onzes oficiais:

BASAKSEHIR: Mert Gunok; Júnior Caiçara, Skrtel, Epureanu e Clichy; Aleksic, Azubuike e Irfan Can Kahveci; Visca, Elia e Demba Ba.

SPORTING: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Ilori e Acuña; Battagliae Wendel; Bolasie, Vietto e Jovane; Sporar.

FC Porto-Bayer Leverkusen, eis os onzes oficiais:

FC PORTO: Marchesín; Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio e Luis Díaz; Marega e Zé Luís.

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Sven Bender, Jonathan Tah, Tapsoba e Sinkgraven; Demirbay e Lars Bender; Amiri, Havertz e Alario; Diaby.