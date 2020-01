Já chegou o certificado internacional. Weigl pode estrear-se com o Desp. Aves

Julian Weigl poderá mesmo estrear-se esta sexta-feira, às 19.00 horas, como jogador do Benfica frente ao Desp. Aves, no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada do campeonato. É que a Liga deu por concluído o processo de transferência do médio alemão, com a chegada à Federação Portuguesa de Futebol do certificado internacional do atleta contratado ao Borussia Dortmund.

Os encarnados já tinham feito a inscrição de Weigl na Liga, mas o processo ficava dependente da chegada deste último documento para que o jogador pudesse jogar, o que já aconteceu, podendo assim ser opção para o treinador Bruno Lage.

O facto de Adel Taarabt ir cumprir castigo devido a quinto cartão amarelo que viu em Guimarães, abre assim as portas do onze ao internacional alemão de 24 anos, que na passada quinta-feira foi oficializado como reforço dos encarnados, que pagaram ao Dortmund 20 milhões de euros.

Refira-se que Julian Weigl já fez a promoção do jogo com o Desp. Aves nas redes sociais do Benfica, com o alemão a tentar dizer as primeiras palavras em português.