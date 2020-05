Istambul pode ser substituída na final da Champions por... Lisboa

De acordo com a espanhola Cadena Cope, poderá haver uma mudança no estádio que vai acolher a final da Liga dos Campeões nesta época.

O Estádio Ataturk, em Istambul, poderá ser substituído por outro, uma vez que, jogada sem audiência, a final não permitiria à organização turca recuperar o investimento significativo necessário para adaptar o estádio, além de despesas adicionais.

Posto isto, a UEFA está a preparar-se para encontrar outro local e, entre as opções que considera, Lisboa parece ganhar terreno, embora vários clubes europeus, incluindo espanhóis, já tenham disponibilizado os seus recintos.

A confirmar-se, esta seria a terceira vez que a final da Liga dos Campeões se realizava em Portugal, depois da vitória do Celtic sobre o Inter de Milão no Jamor, em 1967, e do triunfo do Real Madrid sobre o Atlético Madrid na Luz, em 2014.