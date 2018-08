Zidane já decidiu que quer o emprego de José Mourinho

Mourinho em rota de colisão com diretor do Manchester United

Zinedine Zidane está parado há dois meses, depois de ter deixado voluntariamente o Real Madrid, clube pelo qual se sagrou tricampeão europeu, mas já tem o seu objetivo bem definido.



Segundo o L'Equipe, o mais prestigiado jornal desportivo francês, Zidane, que resolveu tirar um ano sabático, já definiu o seu próximo passo; a Premier League e o Manchester United, clube que é, atualmente, treinado por José Mourinho, com quem se cruzou na capital espanhola.

O L'Equipe lembra dois factos que podem levar o francês a Old Trafford; José Mourinho tem contrato 'apenas' até 2020, o que pode facilitar um acordo dentro de um ano, e, recentemente, tem mostrado publicamente as suas divergências quanto à intervenção do clube no mercado de transferências.



Na peça pode ler-se que Zinedine Zidane tem estabelecido que um dia vai treinar a seleção francesa, pela qual se sagrou campeão mundial em 1998, mas antes quer a Premier League e o Manchester United, devendo-se este desejo ao facto de ser confesso admirador de Sir Alex Ferguson, mais bem sucedido treinador da história do Manchester United.