Zidane e Cristiano Ronaldo podem voltar a juntar-se em Turim

Zidane e Ronaldo no relvado da última final da Liga dos Campeões, em Kiev

No Real Madrid, nenhum outro treinador terá gerido tão bem o talento de Cristiano Ronaldo quanto Zinedine Zidane. Nem mesmo José Mourinho, ou Carlo Ancelotti. Juntos, o internacional português o treinador francês ganharam três Ligas dos Campeões consecutivas pelo clube merengue antes de, após a última dessas conquistas, cada um deles decidir prosseguir a vida fora do Santiago Bernabéu.

Ronaldo rumou à Juventus e Zidane optou por um ano sabático, como se sabe. Mas podem voltar a trabalhar juntos em breve, na próxima temporada, em Turim. Segundo o jornal espanhol El Mundo, o antigo internacional francês, também ele uma figura histórica da Juventus (onde jogou entre 1996 e 2001), é o favorito para suceder ao atual técnico do clube italiano, Massimiliano Allegri, a partir de 2019/20.

Allegri cumpre atualmente a quinta época na Juventus e a sua saída já foi um cenário equacionado pelo próprio técnico no final da temporada passada, após ter garantido a quarta dobradinha (campeonato e taça) consecutiva pela Vecchia Singora, com o seu nome falado até para suceder a Zidane no Real.

O técnico italiano optou por continuar na Juventus, onde agora tem o contributo de Cristiano Ronaldo para tentar ganhar finalmente a Liga dos Campeões, o troféu que lhe falta nesta passagem de sucesso pelo clube de Turim. Mas, segundo o El Mundo, o plano é que termine um ciclo de cinco anos e saia no final desta temporada. Se assim for, Zidane e a Juventus serão a escolha natural um do outro, proporcionando o reencontro entre o francês e Cristiano Ronaldo.