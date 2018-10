Youth League: Galatasaray empata no Olival no último suspiro (2-2)

Numa partida totalmente dominada pelo FC Porto, a formação azul e branca recebeu e empatou a dois golos com o Galatasaray em jogo a contar para a 2.ª jornada da Youth League.



Para se ter uma ideia, os dragões remataram 26 vezes ao passo que os turcos atiraram, à baliza de Diogo Costa em quatro ocasiões, tendo marcado em metade delas.



O primeiro golo da partida foi apontado por João Mário aos 63 minutos, mas Gul empatou logo a seguir. À entrada dos dez minutos finais o jovem Fábio Silva, de apenas 16 anos, fez o 2-1.



Ao soar do gongo, Babacan fez o 2-2 final num lance em que surge inesperadamente nas costas da defesa portista, que contou esta quarta-feira com o contributo de Diogo Leite, presença assídua nas opções de Sérgio Conceição nos primeiros encontros da temporada, até Éder Militão chegar do Brasil.



Com este resultado o FC Porto divide o comando com Lokomotiv, que empatou a zero com o Schalke. Ambas as equipas somam quatro pontos, mas os dragões lideram devido à diferença de golos, isto apesar de a página da UEFA ter-se equivocado. Veja AQUI as classificações da UEFA Youth League.