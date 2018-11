Xavi anuncia final de carreira de futebolista para começar a de treinador

O espanhol Xavi Hernandez, ex-jogador do FC Barcelona que atua desde 2015 no Al-Sadd, do Qatar, treinado por Jesualdo Ferreira, anunciou o fim da carreira de futebolista no final da temporada para começar a de treinador.

"É a minha última época. Faço 39 anos em janeiro e acho que é hora de dizer adeus", disse o campeão mundial de 2010 à rádio espanhola Cadena Ser num programa transmitido na noite de quinta-feira.

O histórico médio do FC Barcelona, que soma 133 internacionalizações pela Espanha, assinou em maio uma prorrogação de dois anos com o clube Al Sadd, de Doha, mas anunciou agora a intenção de iniciar no Qatar a sua carreira de treinador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um dos jogadores indiscutíveis da época de ouro do FC Barcelona e da seleção espanhola, Xavi deixou o clube catalão em 2015 para se juntar ao Al Sadd, do Qatar, orientado pelo treinador português Jesualdo Ferreira.

Mesmo sem esconder o desejo de um dia de se sentar como treinador no banco do FC Barcelona, seu clube de formação, Xavi, discípulo de Johan Cruyff e de Pep Guardiola, rejeitou a ideia de alcançar esse objetivo a curto prazo.

"A ideia é começar [a treinar] aqui no Qatar, para acumular experiência. Testar-me a mim mesmo. É uma nova etapa em que vou começar do zero", disse Xavi, acrescentando que ainda não está, para já, a pensar treinar o FC Barcelona.