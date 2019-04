Wolves caem nas meias-finais da Taça após ter estado a vencer por 2-0

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, com João Moutinho, Rúben Neves, Diogo Jota, Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre em campo, caiu este sábado às portas da final da Taça de Inglaterra, perdendo ante o Watford por 2-3 após prolongamento depois de ter estado a vencer por 2-0, em Wembley, Londres.

O lateral direito Matt Doherty deu vantagem aos Wolves aos 36 minutos, ao responder com um cabeceamento certeiro a um cruzamento de pé esquerdo de Diogo Jota. Pouco depois da hora de jogo, o mesmo Doherty assistiu Raul Jimenez para o segundo golo (63'), com o avançado mexicano ainda emprestado pelo Benfica a comemorar com a máscara do lutador de wrestling Sin Cara.

Raúl Jiménez comemorou o golo com a máscara de Sin Cara mas acabou eliminado © EPA/NEIL HALL

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quando tudo levava a crer que a presença na final estava já garantida, Gerard Deulofeu (79') e Troy Deeney de grande penalidade (90+3') marcaram os golos que adiaram a decisão para o prolongamento. O mesmo Gerard Deulofeu colocou a equipa do médio português Domingos Quina (suplente não utilizado) em vantagem aos 104 minutos, à beira do intervalo do tempo extra e estabeleceu o resultado final.

O Watford marca assim presença na final da Taça de Inglaterra pela segunda vez, depois de em 1984 ter sido derrotado pelo Everton por 0-3. O adversário é o Manchester City, que este sábado bateu o Brighton por 1-0, com golo do brasileiro Gabriel Jesus, também em Wembley.

Quatro vezes vencedor do troféu mais antigo de clubes do mundo (1892/93, 1907/08, 1948/49 e 1959/60) e outras tantas finalista vencido (1888/89, 1895/96, 1920/21 e 1938/39), os Wolves procuravam regressar às principais decisões do futebol britânico.