Wolverhampton vence com golos de Jiménez e Jota

O Wolverhampton soma e segue na liga inglesa. Depois de ter despachado o Arsenal a meio da semana, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo venceu este sábado por 1-2 no campo do Watford e distanciou-se no sétimo lugar da liga inglesa.

Os golos dos Wolves foram apontados pelos suspeitos do costume, o ex-benfiquista Raúl Jiménez (41') e pelo português Diogo Jota (77'), uma dupla que esta temporada tem-se dado às mil maravilhas e já leva 22 golos na Liga inglesa. Pelo Watford marcou Gray (49'). No onze titular de Nuno atuaram quatro português. Além de Jota estiveram em campo Rui Patrício, João Moutinho e Rúben Neves. Ivan Cavaleiro entrou na segunda parte.

Já o Everton de Marco Silva não além de um empate sem golos na deslocação ao campo do Crystal Palace, resultado que deixa a equipa do treinador português no oitavo lugar em igualdade pontual com o Watford.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Tottenham, entretanto, sofreu a primeira derrota desde que joga no novo estádio, ao perder na receção ao West Ham, por 0-1, golo de Michail Antonio, aos 67 minutos. Um mau resultado em vésperas de receber o Ajax (terça-feira) na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Nos outros jogos da jornada 36 realizados este sábado, o Fulham venceu o Cardiff por 1-0 e o Southampton e Bormetough empataram a três golos.