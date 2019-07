Naomi Osaka eliminada na primeira ronda de Wimbledon

A tenista japonesa Naomi Osaka, segunda do ranking mundial, foi esta segunda-feira eliminada na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com a cazaque Yulia Putintseva em apenas dois set.

Uma semana depois de perder a liderança do ranking WTA, Osaka foi surpreendida por Putintseva (39.ª do mundo), por 7-6 (7-4) e 6-2, numa partida que durou uma hora e 35 minutos.

Depois de vencer sucessivamente o Open dos Estados Unidos em 2018 e o Open da Austrália em 2019, Osaka foi eliminada prematuramente em Roland Garros, onde perdeu na terceira ronda, e agora em Wimbledon.

Na segunda ronda, da qual nunca passou em Wimbledon, Putintseva vai jogar com a suíça Viktorija Golubic, 81.ª do ranking.