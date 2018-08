William Carvalho inicia aventura espanhola com derrota

Não começou da melhor forma a aventura espanhola de William Carvalho pois o seu novo clube, o Bétis, perdeu em casa

(0-3), diante do Levante, na 1.ª jornada da Liga espanhola.



O resultado de 0-1 ao intervalo era francamente injusto pois o Levante na única oportunidade de que dispôs inaugurou o marcador. Logo no recomeço, aos 54', o segundo golo do Levante surgiu de um canto do Bétis. Jose Morales galgou terreno, fintou quem lhe apareceu e marcou.



Aos 66 minutos o treinador do Bétis, Quique Setién, prescindiu do seu médio defensivo, William Carvalho. Com naturalidade. Ainda assim, nos descontos Morales bisou e fixou o resultado. Na próxima jornada o Bétis desloca-se ao terreno do Alavés, no País Basco