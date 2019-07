Wendel entre os 29 jogadores que Marcel Keizer leva para a Suíça

O Sporting efetuou este domingo o último treino antes de viajar para a Suíça, onde fará um estágio de pré-temporada. A grande novidade foi a integração do médio brasileiro Wendel, que está agora de regresso depois de ter estado no Torneio de Toulon, competição que o Brasil venceu.

O treinador Marcel Keizer contou também com o guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker, dos juniores, e com o avançado Joelson Fernandes, de apenas 16 anos.

Em campo voltaram a estar Nuno Mendes e Eduardo Quaresma, de 17 anos, defesas dos escalões de formação e que irão estar no estágio na Suíça, bem como Joelson Fernandes, num grupo alargado a 29 futebolistas.

Ainda entregues ao departamento clínico, estão Rodrigo Battaglia, a recuperar de uma rotura de ligamentos desde novembro, e o francês Rosier (ex-Dijon).

As principais ausências no grupo são Borja, Coates, Marcos Acuña, Bruno Gaspar e Diaby, que estiveram ou estão nas respetivas seleções, enquanto o brasileiro Jefferson está autorizado a apresentar-se mais tarde.

A comitiva leonina tem o primeiro treino em solo suíço já na manhã desta segunda-feira. Até 14 de julho, os leões têm agendados jogos de preparação com o FC Rapperswil-Jona (10 de julho) e com o FC St. Gallen (13 de julho).

Depois disso, está marcada uma partida em casa dos belgas do Club Brugge (19 de julho), antes da viagem a Nova Iorque para defrontar os ingleses do Liverpool, atuais campeões da Europa, no Yankee Stadium.

Já em Portugal, o Sporting tem previsto o embate com os espanhóis do Valência no dia 28 de julho, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O primeiro jogo oficial está marcado para 4 de agosto (20.45 horas), frente ao Benfica, no Estádio do Algarve, a contar para a Supertaça.

Eis a lista de 29 jogadores que seguem viagem este domingo para o estágio na Suíça:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa.

Defesas: Ristovski, Valentin Rosier, Thierry Correia, Ivanildo Fernandes, Luís Neto, Tiago Ilori, Eduardo Quaresma, Mathieu, Abdu Conté, Nuno Mendes.

Médios: Idrissa Doumbia, Eduardo Henrique, Rodrigo Battaglia, Daniel Bragança, Wendel, Miguel Luís, Bruno Fernandes.

Avançados: Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jovane Cabral, Joelson Fernandes, Matheus Pereira, Raphinha, Luciano Vietto, Luiz Phellype, Bas Dost.