Warriors vencem em Toronto e empatam final da NBA

Depois da derrota por 118-109, no primeiro jogo, na quinta-feira, os bicampeões em título venceram no terreno dos estreantes em finais, que chegaram a ter 12 pontos de vantagem (47-35), no segundo período.

Os Raptors chegaram ao intervalo na frente do marcador (59-54), mas os Warriors encetaram uma recuperação implacável no terceiro período, que arrancaram com o parcial 18-0 e terminaram já na frente (88-80).

Kawhi Leonard, com 34 pontos, e Fred VanVleet, com 17, foram os melhores marcadores do lado dos anfitriões, mas foram incapazes de evitar o triunfo dos Warriors, que chegaram a ter 13 pontos à maior (78-65).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A saída de Klay Thompson, melhor marcador dos Warriors no encontro, com 25 pontos -- mais dois do que Stephen Curry --, devido a uma lesão no quadríceps, acabou por desorganizar a formação comandada por Steve Kerr, que também ficou privado de utilizar o 'suplente' Kevon Looney, lesionado num ombro,

Os Raptors não conseguiram aproveitar e o jogo acabou por ficar decidido com um triplo de Andre Iguodala, no último minuto, silenciando a Scotiabank Arena.

A final, disputada à melhor de sete encontros, prossegue na quarta e na sexta-feira, com dois jogos em Oakland, que podem marcar o regresso nos Warriors do lesionado Kevin Durant, melhor marcador da equipa que está ausente há três semanas.