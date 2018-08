Sporting cede médio brasileiro ao Estoril

O médio brasileiro Wallyson vai representar esta época o Estoril Praia, por empréstimo do Sporting, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga portuguesa de futebol.



O jogador, de 24 anos, pertence aos quadros dos leões desde 2012/13, aos quais chegou para jogar pelos juniores, mas nunca se conseguiu impor posteriormente pela equipa principal do Sporting, na qual fez apenas cinco encontros - todos em 2014/15. Entretanto, já acumulou empréstimos a Nice, Standard Liège, Moreirense e Vitória de Setúbal.

"Podem esperar de mim muita entrega e querer, o meu objetivo é ajudar o Estoril Praia a voltar à I Liga. Quero voltar à minha melhor forma, fui muito bem recebido e gostei muito do clube", afirmou Wallyson, em declarações ao site dos estorilistas.

Wallyson pode, assim, ser opção para o treinador Luís Freire e para o meio-campo do Estoril, iniciando de imediato os treinos.

Os canarinhos, relembre-se, entraram a vencer nesta edição da II Liga, com um triunfo por 4-0 sobre o FC Porto B, num jogo disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no passado sábado.